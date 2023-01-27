Женщина вышла замуж за родственника вдвое старше себя и столкнулась с осуждением

The Sun: в Бразилии женщина вышла замуж за троюродного брата и столкнулась с осуждением

Жительница Бразилии, 30-летняя Дебора Пейшото, рассказала об осуждении, с которым ей пришлось столкнуться, когда она вступила в отношения с родственником вдвое старше себя. Об этом пишет The Sun.

Дебора познакомилась с троюродным братом, 59-летним Андерсоном Алвесом Пейшото, в доме своего отца. По словам женщины, она влюбилась в него с первого взгляда. Пара сразу нашла общий язык, а уже спустя четыре дня Дебора сделала татуировку с именем возлюбленного и съехалась с ним. Через несколько месяцев они сыграли свадьбу и уже шесть лет живут в счастливом браке.

Женщина признается, что регулярно получает осуждающие комментарии в свой адрес в социальных сетях. Многие считают, что Дебора вышла замуж за Андерсона ради денег. «Другие утверждают, что из-за того, что супруг намного старше, у него нет таких возможностей в сексуальном плане, как у меня», — рассказывает она.

Женщина старается не обращать внимания на критику. Она убеждена, что пользователи оскорбляют ее из-за зависти. «Я впервые состою в отношениях с мужчиной старше себя, но это прекраснее всего. У него гораздо больше жизненного опыта», — говорит Дебора.

Ранее сообщалось, что беременная пользовательница TikTok Марчелла Хилл слишком поздно узнала, что муж приходится ей родственником. По словам Хилл, во время беременности она зашла на генеалогический сайт и обнаружила, что у нее и у ее мужа имена дедушки и бабушки совпадают.