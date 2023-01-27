Судебный пристав совершил суицид на работе в российском городе

Mash: в Севастополе судебный пристав покончил с собой на рабочем месте

В городе Севастополе судебный пристав совершил суицид на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что старший лейтенант находился на ночном дежурстве. Он вышел из комнаты на лестницу и покончил с собой. Позже его нашел напарник и вызвал правоохранителей.

Рядом с телом россиянина найдено табельное оружие. Проводится проверка.

Ранее 27 января сообщалось, что в Херсонской области раскрыли убийство 54-летнего местного жителя. Его во дворе своего дома зарезал знакомый, после чего выкинул телефон и сжег одежду жертвы. Затем преступник вывез тело на машине и оставил. Позже мужчина признался в содеянном супруге и вскоре покончил с собой.