Поджегшего релейный шкаф на железнодорожных путях россиянина арестовали

В Брянской области суд арестовал поджигателя релейного шкафа на железнодорожных путях

В Брянской области суд арестовал на два месяца 25-летнего поджигателя релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Он находится в СИЗО. По данным правоохранителей, 23 января фигурант поджег шкаф устройства сигнализации, централизации и блокировки, который находился рядом со станцией Сураж и жилым сектором. Во время обысков в квартире задержанного были найдены канистра с горючим, тысяча долларов и схема железнодорожных путей.

Свою вину молодой человек не признал, однако сдал другого диверсанта — военнослужащего в отставке. Тот в декабре 2022 года, по инструкции куратора с Украины, запустил квадрокоптер с боеприпасами недалеко от нефтебазы в Сураже и сбросил их на резервуары с горючим. За выполненное задание мужчина получил 700 долларов (примерно 48 тысяч рублей).