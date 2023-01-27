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18:52, 27 января 2023Бывший СССР

Евросоюз собрался создать спецпрокуратуру по Украине

Bloomberg: ЕС изучает вопрос создания спецпрокуратуры по военным преступлениям на Украине

Фото: Oleksandr Khomenko / Reuters

Евросоюз изучает способы создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений во время конфликта на Украине. Об этом стало известно Bloomberg.

Одна из причин, по которой Европейский союз собрался создать такую спецпрокуратуру, — отсутствие прогресса в организации международного трибунала по военным преступлениям, который «вязнет в юридических спорах».

По словам источников агентства, шаги по созданию подобной прокуратуры на этой неделе получили поддержку со стороны стран ЕС. Ведутся переговоры с агентством ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах. В орган могут войти прокуроры с Украины и других стран. С помощью него намерены собирать доказательства о преступлениях.

Ранее в январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». О стремлении создать подобный трибунал ранее высказывалась и Украина.

Еще в декабре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться Россией.

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Антон Похиляк
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