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15:32, 27 января 2023Ценности

Рэперша пришла на Неделю моды с сумкой в виде бутылки текилы за миллион рублей

Рэперша Doja Cat пришла на шоу Valentino с сумкой в виде бутылки текилы за миллион рублей

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, появилась на публике с необычным аксессуаром и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Американская рэперша пришла на показ бренда Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в черном костюме, состоявшем из топа в пайетках, коротких шорт и пальто. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках, а в руках у нее была сумка в виде держащей бутылку текилы ладони. Стоимость аксессуара марки Chris Habana составляет 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

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При этом волосы знаменитости были распущены, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в стиле smoky eyes. Кроме того, хип-хоп-исполнительница обесцветила брови ради посещения упомянутого шоу.

Ранее в январе Doja Cat также вышла в свет с 30 тысячами кристаллов Swarovski на теле. Рэперша посетила дефиле Schiaparelli в наряде марки красного цвета. В то же время тело звезды, в том числе голова и лицо, были покрыты красной краской и 30 тысячами кристаллов бренда Swarovski.

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Майя Пономаренко
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