Бывшего главу Конституционного суда Республики Тыва обвинили в присвоении денег

Начался суд над экс-главой КС Республики Тыва за присвоение 1,4 миллиона рублей

Начался процесс над бывшим председателем Конституционного суда (КС) Республики Тыва Аясом Саая и тремя его подчиненными, обвиняемыми в присвоении 1,4 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, фигуранты дела с сентября 2014-го по май 2016 года присвоили денежные средства, выделенные из республиканского бюджета на проведение конференции. Глава КС обеспечил сообщников подложными документами о расходовании 1,4 миллиона рублей на мероприятие, а затем вместе они присвоили эти средства.

На имущество обвиняемых общей стоимостью два миллиона рублей наложен арест.

Расследованием уголовных дел в отношении российских судей занимается СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявлял о сложностях привлечения представителей судебной власти к уголовной ответственности из-за их статуса — для этого необходимо наличие неопровержимых доказательств и разрешение Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС).

«При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача — представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти — весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными», — добавил руководитель СКР.