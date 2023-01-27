Военкор объяснил переброску сил ВСУ в Угледар

Военкор Сладков заявил, что ВСУ были вынуждены перебросить силы в Угледар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены перебросить подкрепление из Артемовска (украинское название — Бахмут) в Угледар из-за действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, есть еще несколько причин действий ВСУ. «Наши мужики в Угледаре создали для ВСУ большой дискомфорт», — объяснил военкор. Он отметил, что украинская армия также могла столкнуться с нехваткой людей. «Они все чаще и чаще перебрасывают подкрепления с фланга на фланг», — добавил Сладков.

Военкор также сказал, что в Киеве, вероятно, считают, что Артемовск лучше сдать.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что тактика ВСУ, обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками. Однако, по его словам, контратаки ВСУ не носят интенсивного характера и представляют попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.