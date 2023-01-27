В Запорожье назвали заявление МАГАТЭ о взрывах вблизи ЗАЭС провокацией

Рогов назвал провокацией заявление МАГАТЭ о мощных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, данная информация не соответствует действительности и является провокацией.

«Никаких взрывов, тем более мощных, в районе атомной станции не было. Очевидно, это какая-то хитрая игра или уловка МАГАТЭ, направленная на провокацию или какие-то шаги по дискредитации ситуации в регионе», — заверил Рогов.

Ранее сообщалось, что информацию, распространенную МАГАТЭ, опроверг советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он также назвал сообщения экспертов МАГАТЭ о взрывах на объекте провокацией с целью дискредитации России.

26 января эксперты МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗЭАС). По информации экспертов, за пределами объекта произошли мощные взрывы, «свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта».