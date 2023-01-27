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21:25, 27 января 2023Мир

Названы сроки создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС

Ульянов: подвижки к созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС могут быть в феврале

Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» назвал возможные сроки создания защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он также отметил, что Украина уже пять месяцев не отвечает на переданный ей проект декларации по созданию данной защитной зоны.

«К концу февраля могут быть какие-то подвижки, по крайней мере шансы есть, но гарантировать это никто не может», — заявил дипломат.

Ульянов подчеркнул, что проект декларации по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС был передан украинцам 21 сентября. По его словам, с тех пор Киев никак не отреагировал на данный документ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах вблизи ЗАЭС. По его словам, данная информация не соответствует действительности, и никаких взрывов в районе станции не было.

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Марина Совина
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