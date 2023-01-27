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00:34, 27 января 2023Мир

В Кот-д'Ивуаре 12 детей скончались от загадочной болезни

AFP: за два месяца в Кот-д'Ивуаре 12 детей скончались от загадочной болезни

Фото: Reuters

Около 12 детей скончались от загадочной болезни в центральной части Кот-д'Ивуара за последние два месяца. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

По информации агентства, дети скончались в деревне Кпо-Каханкро, расположенной в нескольких километрах от города Буаке — второго по численности населения в стране.

«В декабре у нас умерло шесть детей, в пятницу, 20 января, три и в этот четверг еще три ребенка, то есть всего умерли 12 детей», — рассказал агентству глава местной молодежной ассоциации Поль Куасси.

Ранее власти КНДР объявили в Пхеньяне карантин из-за «неизвестной болезни». Северокорейские власти при объявлении пятидневного локдауна не упомянули о COVID-19, мотивировав введение карантина резким учащением «случаев рецидивирующего гриппа и других респираторных заболеваний».

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Юлия Мискевич
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