В России обвинили США в сожжении мостов для диалога

В МИД России заявили о сожжении США мостов диалога по информационной безопасности

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что США «сожгли мосты» для продолжения диалога с Россией в рамках международной информационной безопасности (МИБ). Его слова приводит ТАСС.

Сыромолотов заявил, что сейчас предпосылки для возобновления диалога двух стран по информационной безопасности отсутствуют. Он обвинил США в сожжении мостов и подчеркнул, что это не выбор Москвы.

«Мы ни за кем бегать не станем. Диалог ради диалога нас не интересует. Когда за океаном протрезвеют от русофобского угара, когда у них появится настрой на конструктивный разговор, возможно, мы подумаем о возобновлении контактов», — отметил дипломат.

Представитель российского ведомства напомнил, что по инициативе США были остановлены контакты Кремля и Белого дом по этой теме. По его мнению, Вашингтон «развернул на международной арене русофобскую кампанию».

«Разумеется, усилия противников тщетны. Однако политизированный балаган серьезно мешает работе ключевых многосторонних переговорных механизмов по проблематике использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)», — отметил он.

Сыромолотов добавил, что Россия открыта к диалогу по международной информационной безопасности со всеми странами «как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая, прежде всего, ООН».

Ранее Сыромолотов заявил, что США наращивают возможности для шпионажа через персональные устройства. По его словам, Вашингтон занимается этой вопреки своим принципам о защите прав человека.