Французы высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы об Украине

Зрители французского телеканала BFM высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы Толстого

Зрители французского телеканала BFM в комментариях к видеозаписи в Twitter высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы Петра Толстого об Украине.

В эфире российский депутат дискутировал с шестью французскими политологами, он подчеркнул, что западные поставки оружия не помогут Киеву, а цели спецоперации будут достигнуты.

С Толстым согласился пользователь @FeYageye, выразив мнение, что европейским странам необходимо прекратить направлять вооружения. «Все сказано. Это правительство должно немедленно прекратить помощь Украине и направить все силы на переговоры», — заявил он.

«Он прав. Франция ведет себя как враг России!» — написал @fred_lomak. Некоторые пользователи не согласились с ним, напомнив, что французский народ не считает себя противником российского, и за подобную политику ответственны власти. «Нет, ни Франция, ни французы России не враги. Многие из нас любят Россию», — сказал @mariebreizh56.

Ряд комментаторов отметил хороший французский язык Петра Толстого, они добавили, что политик достойно держался во время полемики с экспертами телеканала. «Поздравляю этого россиянина, он был великолепен», — дал оценку @MbuyiItela_fmi.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией. «Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он.

