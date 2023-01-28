Express: британский полковник Кемп заявил, что у Зеленского есть две головные боли

Британский полковник в отставке Ричард Кемп считает, что у президента Украины Владимира Зеленского есть две огромные головные боли. Об этом он рассказал в интервью изданию Express.

По его словам, перед украинским лидером возникла пара серьезных проблем, связанных с будущими атаками России. При этом нынешнюю обстановку в зоне спецоперации бывший командир пехотного батальона назвал «затишьем перед бурей».

«Украина должна сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции, если она произойдет, и в то же самое время организовать собственное продвижение (...) Смогут ли они делать эти две вещи вместе — большой вопрос", — рассказал офицер», — отметил офицер.

Ранее Ричард Кемп предрек успех армии России на востоке Украины. Военный заметил, что страны Запада смотрят на текущий конфликт со стороны генштаба Украины и игнорируют позицию Москвы. По его словам, такой подход ведет к искажению картины происходящего.