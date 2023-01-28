В Gucci раскрыли имя нового креативного директора

WWD: новым креативным директором Gucci стал Сабато де Сарно

Компании Kering и Gucci раскрыли имя нового креативного директора бренда, им стал Сабато де Сарно (Sabato De Sarno). Об этом сообщает WWD.

Отмечается, что на этой должности он сменил Алессандро Микеле (Alessandro Michele), который покинул пост креативного директора люксового итальянского бренда в ноябре 2022 года.

По данным издания, первый показ Gucci под руководством Сабато де Сарно состоится в сентябре 2023 года во время Недели моды в Милане. «Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора Gucci, — заявил он. — Я горжусь тем, что присоединился к дому с такой необычной историей и наследием».

Дизайнер начал карьеру в Prada в 2005 году, после этого он перешел в Dolce & Gabbana, а затем в 2009 году — в Valentino, где со временем занял пост дизайн-директора женской и мужской линий.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось, что Алессандро Микеле лишился поста креативного директора модного дома Gucci. Руководство люксового бренда решило кардинально сменить «вектор развития», однако 49-летний итальянский дизайнер не смог удовлетворить эти требования.