Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:17, 28 января 2023Ценности

В Gucci раскрыли имя нового креативного директора

WWD: новым креативным директором Gucci стал Сабато де Сарно

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Компании Kering и Gucci раскрыли имя нового креативного директора бренда, им стал Сабато де Сарно (Sabato De Sarno). Об этом сообщает WWD.

Отмечается, что на этой должности он сменил Алессандро Микеле (Alessandro Michele), который покинул пост креативного директора люксового итальянского бренда в ноябре 2022 года.

Материалы по теме:
«Чем раньше уйдет, тем лучше» Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
«Чем раньше уйдет, тем лучше»Как один дизайнер сделал Gucci любимым брендом зумеров и почему от него решили избавиться?
9 декабря 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

По данным издания, первый показ Gucci под руководством Сабато де Сарно состоится в сентябре 2023 года во время Недели моды в Милане. «Для меня большая честь взять на себя роль креативного директора Gucci, — заявил он. — Я горжусь тем, что присоединился к дому с такой необычной историей и наследием».

Дизайнер начал карьеру в Prada в 2005 году, после этого он перешел в Dolce & Gabbana, а затем в 2009 году — в Valentino, где со временем занял пост дизайн-директора женской и мужской линий.

Ранее, в ноябре прошлого года, сообщалось, что Алессандро Микеле лишился поста креативного директора модного дома Gucci. Руководство люксового бренда решило кардинально сменить «вектор развития», однако 49-летний итальянский дизайнер не смог удовлетворить эти требования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Российские войска поразили три бригады ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные уничтожили 25 бойцов ВСУ на купянском направлении
Российские истребители уничтожили украинский МиГ-29 в ДНР
В Минобороны заявили об успешном наступлении на двух направлениях
Военкор назвал нарушающую логистику ВСУ тактику
В ЛНР рассказали о повреждениях в Новоайдаре после обстрела ВСУ
Участвующий в СВО актер из «9 роты» записал обращение к Смольянинову из окопа
Тревел-журналист поделился воспоминаниями об автостопе в Европе
Под Угледаром российские морпехи взяли в плен группу бойцов ВСУ
В Gucci раскрыли имя нового креативного директора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.