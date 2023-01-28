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01:58, 28 января 2023Мир

Зеленского назвали сумасшедшим

Французский политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за плана получить Mirage 2000

Фото: Ann Wang / Reuters

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал сообщения, что президент Украины Владимир Зеленский намерен запросить у Парижа поставки истребителей Mirage 2000. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим из-за плана получить Mirage 2000. «Зеленский, [президент Франции Эммануэль] Макрон, НАТО: мы не хотим вашей войны! Хватит безумия!» — добавил он.

В воскресенье, 22 января, президент Франции Эммануэль Макрон допустил поставку танков Украине. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он отметил, что «ничто не исключено». Макрон добавил, что подобные транши не должны повлечь за собой эскалацию украинского конфликта и отразиться на обороноспособности Франции.

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Марина Совина
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