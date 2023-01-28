Исмаилов выразил желание вновь подраться с Минеевым

Боец MMA Магомед Исмаилов выразил желание провести еще один поединок с Владимиром Минеевым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов выразил желание вновь подраться с Владимиром Минеевым. Его слова приводит MMA Metaratings.

«Я думаю, мы бы вышли, хорошо заработали и поставили точку. В клетку или в ринг? Куда он пожелает. Я проиграл в последнем противостоянии, поэтому даю ему выбор», — заявил Исмаилов. Он добавил, что считает себя победителем их первой схватки, однако для него имеет значение только второй, проигранный бой.

В октябре 2021 года бойцы провели поединок на турнире AMC Fight Nights. Тогда Минеев победил Исмаилова нокаутом и защитил пояс чемпиона организации в среднем весе. Ранее спортсмены провели еще один бой по правилам ММА, который закончился ничьей.

Всего Минеев одержал 17 побед в MMA при единственном поражении и одной ничьей. Исмаилов провел 22 боя, в которых одержал 18 побед и трижды проиграл, один поединок завершился вничью.