В Израиле предложили ввести смертную казнь

Министр нацбезопасности Бен Гвир предложил ввести в Израиле смертную казнь для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести в стране смертную казнь для террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Бен Гвир счел целесообразным упростить процедуру получения прав на ношение оружия для граждан страны. «Я хочу оружие на улицах, я хочу, чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — заявил он.

Вечером 27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Стрельба в Иерусалиме повторилась днем 28 января. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция также заявила, что террорист был нейтрализован.