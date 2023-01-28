Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:35, 28 января 2023Мир

В Израиле предложили ввести смертную казнь

Министр нацбезопасности Бен Гвир предложил ввести в Израиле смертную казнь для террористов

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир предложил ввести в стране смертную казнь для террористов. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Бен Гвир счел целесообразным упростить процедуру получения прав на ношение оружия для граждан страны. «Я хочу оружие на улицах, я хочу, чтобы граждане Израиля могли защищать себя», — заявил он.

Вечером 27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Стрельба в Иерусалиме повторилась днем 28 января. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция также заявила, что террорист был нейтрализован.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Британии заявили о страхе захвата российскими военными танков Challenger 2
В ЛНР заявили о последствиях молчания Запада после удара ВСУ по Новоайдару
Диетолог Гинзбург описал процесс подготовки организма к диете
Шольц поддержал идею многополярного мира
В Израиле предложили ввести смертную казнь
Молдавия передаст Украине постельное белье и посуду на 890 тысяч долларов
Пригожин потроллил Минфин США
В Германии заявили о готовности нарастить выпуск боеприпасов
Родственники бойцов теробороны из Полтавы обратились к властям Украины
Ученые раскрыли опасность плавания на открытой воде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.