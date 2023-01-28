В Росгвардии заявили об уничтожении стоянки лодок ВСУ для переправы через Днепр

Росгвардия уничтожила стоянку лодок ВСУ и не дала им переправиться через Днепр

Росгвардейцы уничтожили стоянку лодок, которую бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали использовать для переправы через Днепр. Об этом в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Уточняется, что артиллеристы ведомства нанесли удары непосредственно по стоянке, а также по четырем наблюдательным пунктам украинских военных на правом берегу реки. Другие подробности не приводятся.

Как заявили в ведомстве, всего за прошедшую неделю артиллеристы Росгвардии при поддержке подразделений в Херсонской и Запорожской областях выполнили 703 тактические задачи. В частности, им также удалось найти семь схронов с вооружением ВСУ близ дорог и в районе лесополосы.

«Изъяты пулеметы, тротиловые шашки, заряды для снарядов Д-30, гранаты Ф-1 и патроны различного калибра», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в январе стало известно, что с начала спецоперации на Украине инженерные подразделения Росгвардии уничтожили более 13 тонн взрывчатки и обезвредили 112 тысяч опасных предметов.