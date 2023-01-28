Концерт Миши Марвина отменили в Северной Осетии после просьбы правительства

Концерт украинского певца Миши Марвина отменили в Северной Осетии после просьбы властей

Концерт украинского певца Миши Марвина (настоящее имя — Михаил Решетняк) отменили в Северной Осетии после просьбы властей. Об этом сообщили в ООО «Меркада групп», занимавшемся организацией мероприятия в одном из своих ресторанов в республике, передает ТАСС.

«Концерт Миши Марвина отменен», — сказал собеседник агентства. Марвин должен быть выступать 25 марта. При этом правительство республики обратилось в региональные общественные организации с просьбой отменить выступление, пишет ТАСС. Агентство уточнило, что исполнитель до этого осудил проведение российской специальной военной операции на Украине.

4 мая 2022 года артист ушел из известного лейбла Black Star, лишившись своих старых песен. Певца, как оказалось, лишили не только композиций, но и сценического псевдонима. Предполагалось, что исполнитель будет использовать свое настоящее имя. По словам Марвина, он сотрудничал с лейблом на протяжении последних семи лет.