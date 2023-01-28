В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»

МИД РФ: взрывами на «Северных потоках» Евросоюзу указали на подчиненное США положение

Подрывы трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» продемонстрировали Европейскому союзу (ЕС), что он находится в зависимости от США. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Исключительность этих терактов состоит в том, что государствам Европы «было недвусмысленно указано на их подчиненное положение», считает высокопоставленный дипломат. «Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога», — пояснил он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, нетрудно представить, какой удар в этой связи был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан.

Ранее в январе Сыромолотов заявил, что Россия и Турция начали обсуждать ряд деликатных тем безопасности газового хаба на экспертном уровне. Дипломат выразил уверенность в том, что Москва и Анкара смогут успешно решить все возникающие вопросы, в том числе связанные с обеспечением безопасности уже существующих и будущих энергетических объектов.