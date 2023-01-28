Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 28 января 2023Мир

В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»

МИД РФ: взрывами на «Северных потоках» Евросоюзу указали на подчиненное США положение

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Подрывы трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» продемонстрировали Европейскому союзу (ЕС), что он находится в зависимости от США. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Исключительность этих терактов состоит в том, что государствам Европы «было недвусмысленно указано на их подчиненное положение», считает высокопоставленный дипломат. «Их фактически лишили возможности приобретения базового для хозяйственной деятельности товара по приемлемым ценам, вынуждая покупать его втридорога», — пояснил он.

Материалы по теме:
Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?
Труба не горитСША и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?
18 февраля 2020
Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Одиссея «Академика Черского»«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
20 января 2021

По словам представителя внешнеполитического ведомства, нетрудно представить, какой удар в этой связи был нанесен экономике европейских стран, ее конкурентоспособности, а также благополучию рядовых граждан.

Ранее в январе Сыромолотов заявил, что Россия и Турция начали обсуждать ряд деликатных тем безопасности газового хаба на экспертном уровне. Дипломат выразил уверенность в том, что Москва и Анкара смогут успешно решить все возникающие вопросы, в том числе связанные с обеспечением безопасности уже существующих и будущих энергетических объектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Аналитики предложили США шаги для завершения конфликта на Украине
Настя Ивлеева показала фотографию топлес
В МИД РФ указали на положение ЕС после взрывов на «Северных потоках»
Стало известно об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском
В США начались протесты после смерти афроамериканца от рук полиции
Российский биатлонист порассуждал о готовности выступать в нейтральном статусе
В Армении захотели ввести службу в армии для женщин
Молния ударила в самолет при посадке в Турции
Италия и Франция договорились отправить ракеты Aster-30 на Украину
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.