Россия и Турция начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба

МИД РФ: Россия и Турция обсуждают деликатные вопросы безопасности газового хаба

Россия и Турция начали на экспертном уровне обсуждать ряд деликатных вопросов безопасности газового хаба. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Высокопоставленный дипломат отметил, что результатом усилий сторон стала инициатива президента России Владимира Путина о создании на территории Турции газового хаба. «В настоящее время на экспертном уровне обсуждаются различные аспекты реализации этой идеи, в том числе деликатные, — пояснил он. — С удовлетворением воспринимаем энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу».

Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность в том, что Москва и Анкара смогут успешно решить все возникающие вопросы, в том числе связанные с обеспечением безопасности уже существующих и будущих энергетических объектов.

В октябре 2022 года российский лидер Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции. Подобное предложение он высказал после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», которые сделали невозможными поставки газа в Европу напрямую.