ЕС выделит миллионы евро на развитие атомной энергетики Украины

ЕС выделит четыре миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины

Евросоюз планирует выделить четыре миллиона евро на помощь в развитии атомной энергетики Украины, следует из тендера, опубликованного Европейским фондом развития. Как выяснила «Лента.ру», цель контракта — приведение украинской атомной инфраструктуры в соответствие с европейским законодательством.

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) вместе с Государственный научным-техническим центром ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ-ЯРБ) продвигается в направлении приведения себя в соответствие с законодательством ЕС и передовой практикой ЕС в области ядерной безопасности», — говорится в тендерной документации.

Для ускорения процесса и работы по внедрению передовых технологий, таких как участие в экспертной оценке и стресс-тестах, требуются специалисты по регулированию ядерной безопасности

текст документа

Уточняется, что проект будет реализован из средств бюджета Евросоюза, а именно за счет Европейского фонда развития. Общая сумма контракта составит четыре миллиона евро.

В тендере также перечислены два основных направления работы: приведение регулирующего органа в соответствие с международными стандартами и передовыми практиками, а также приведение украинского законодательства и нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

Ранее «Лента.ру» выяснила о планах шведского Агентства радиационной безопасности при министерстве энергетики страны выделить 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины, бенефициаром выплаты, как сообщалось, станет украинская госкомпания «Энергоатом».