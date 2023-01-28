Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:48, 28 января 2023Экономика

ЕС выделит миллионы евро на развитие атомной энергетики Украины

ЕС выделит четыре миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины

Фото: Nacho Doce / Reuters

Евросоюз планирует выделить четыре миллиона евро на помощь в развитии атомной энергетики Украины, следует из тендера, опубликованного Европейским фондом развития. Как выяснила «Лента.ру», цель контракта — приведение украинской атомной инфраструктуры в соответствие с европейским законодательством.

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) вместе с Государственный научным-техническим центром ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ-ЯРБ) продвигается в направлении приведения себя в соответствие с законодательством ЕС и передовой практикой ЕС в области ядерной безопасности», — говорится в тендерной документации.

Для ускорения процесса и работы по внедрению передовых технологий, таких как участие в экспертной оценке и стресс-тестах, требуются специалисты по регулированию ядерной безопасности

текст документа

Уточняется, что проект будет реализован из средств бюджета Евросоюза, а именно за счет Европейского фонда развития. Общая сумма контракта составит четыре миллиона евро.

В тендере также перечислены два основных направления работы: приведение регулирующего органа в соответствие с международными стандартами и передовыми практиками, а также приведение украинского законодательства и нормативной базы в соответствие с международными стандартами.

Ранее «Лента.ру» выяснила о планах шведского Агентства радиационной безопасности при министерстве энергетики страны выделить 3,7 миллиона евро на развитие атомной энергетики Украины, бенефициаром выплаты, как сообщалось, станет украинская госкомпания «Энергоатом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили
Раскрыта личность устроившего стрельбу в Иерусалиме
На границе с Венгрией украинские пограничники задержали трех уклонистов
Экс-чемпион UFC предрек Махачеву долгое лидерство в промоушене
В Иерусалиме вновь произошла стрельба
Против диппредставительства Италии за рубежом совершили преступные акции
На Украине предсказали новое наступление России к годовщине СВО
ЕС выделит миллионы евро на развитие атомной энергетики Украины
Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
Рената Литвинова ответила на вопрос о возвращении в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.