Молдавия передаст Украине постельное белье и посуду на 890 тысяч долларов

Власти Молдавии передадут Украине гуманитарную помощь на сумму более 890 тысяч долларов

Власти Молдавии передадут Украине гуманитарную помощь на сумму более 890 тысяч долларов. Она собрана из резервов МВД и Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Такое решение 28 января приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Общая стоимость партии составляет около 16,8 милиона леев (892 тысячи долларов).

В согласованный пакет помощи входят лекарства, оборудование для системы энергетики, а также палатки, комплекты постельного белья, посуда, медицинские маски и одежда. Эта партия станет четвертой, отправленной Молдавией на Украину.

Ранее МИД Камбоджи опроверг информацию о том, что королевство оказывает военную поддержку Украине. В министерстве объяснили, что осуществляемая страной подготовка украинских специалистов по разминированию является гуманитарной помощью.

