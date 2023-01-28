Молдавия передаст Украине постельное белье и посуду на 890 тысяч долларов
Власти Молдавии передадут Украине гуманитарную помощь на сумму более 890 тысяч долларов. Она собрана из резервов МВД и Минздрава. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
Такое решение 28 января приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Общая стоимость партии составляет около 16,8 милиона леев (892 тысячи долларов).
В согласованный пакет помощи входят лекарства, оборудование для системы энергетики, а также палатки, комплекты постельного белья, посуда, медицинские маски и одежда. Эта партия станет четвертой, отправленной Молдавией на Украину.
Ранее МИД Камбоджи опроверг информацию о том, что королевство оказывает военную поддержку Украине. В министерстве объяснили, что осуществляемая страной подготовка украинских специалистов по разминированию является гуманитарной помощью.