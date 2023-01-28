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05:12, 28 января 2023Россия

В России оценили намек США к Турции о способе покупки американских истребителей

Пушков о предложении F-16 США для Турции: Эрдоган будет делать выбор на глазах всего мира
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил намек США к Турции о способе покупки американских истребителей F-16. По его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган будет вынужден сделать выбор на глазах всего мира.

Сенатор указал, что Вашингтон «без особых затей» предложил Анкаре поступиться принципами и одобрить вступление Швеции в НАТО ради получения самолетов.

«Эрдоган будет решать, что выбрать, на глазах у всего мира. Торг здесь неуместен - или все-таки уместен? Ведь Швеция, похоже, уступать не намерена», — написал Пушков.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд намекнула на способ заключить сделку между Анкарой и Вашингтоном о поставках F-16. По ее словам, Конгресс будет намного более благосклонно относиться к подобным поставкам после ратификации Турцией документов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

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Марина Совина
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