Названа страна с самыми большими ценами на лук

Bloomberg: на Филиппинах стоимость лука стала самой высокой в мире

На Филиппинах, вероятно, стоимость лука стала самой высокой в мире. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные филиппинского департамента сельского хозяйства.

«Филиппинский лук, возможно, самый дорогой в мире. Цена на красный лук в стране достигла 650 песо (почти 12 долларов) за килограмм, что примерно в три раза дороже курицы и примерно на 25 процентов дороже говядины», — пишет агентство.

Согласно Bloomberg, в стране наблюдается дефицит «всего от соли до сахара». Лук также является одним из продуктов, которых не хватает. При этом, несмотря на рекордный урожай овоща в 238,5 тысячи тонн, собранный в 2022 году, его недостаточно. Каждый месяц государству нужно около 20 тысяч тонн лука для удовлетворения внутренних потребностей.

Власти страны возлагают вину за луковый кризис на перекупщиков. Уточняется, что они приобретают товар у фермеров и хранят его для повышения спроса. Как утверждает производитель лука Рамон Сильверио, он был вынужден продавать продукцию со скидкой от 60 до 80 процентов тем, у кого есть холодильники, которых у него самого нет. Позже фермер обнаружил лук у продавцов в Маниле стоимостью в 600 песо за килограмм (около 11 долларов), что примерно в семь раз больше, чем цена товара несколько месяцев назад.

Ранее стало известно о трудностях в экономике Эстонии из-за роста цен и дефицита товаров на полках магазинов на фоне подорожания энергоресурсов. Отмечается, что грузооборот в портах страны в 2022 году составил 33,2 миллиона тонн — объем перевалки грузов снизился на 15,4 процента по сравнению с прошлым годом.