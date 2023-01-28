В Германии заявили о готовности нарастить выпуск боеприпасов

Концерн Rheinmetall намерен заключить соглашение о выпуске РСЗО HIMARS в Германии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует наладить выпуск реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил Reuters гендиректор концерна Армин Паппергер.

«На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с [американской корпорацией] Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS [в Германии]», — заявил он. Конференция пройдет с 17 по 19 февраля.

Кроме того, Паппергер отметил, что концерн имеет возможность увеличить объемы производства артиллерийских снарядов и танковых боеприпасов. Он уточнил, что производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров можно довести до 450-500 тысяч единиц в год. Глава предприятия добавил, что Rheinmetall рассматривает возможность строительства нового порохового завода. По его оценке, на это потребуется 700-800 миллионов евро.

Ранее представитель Rheinmetall заявил, что концерн может поставить 29 боевых машин типа Leopard 2A4 уже к апрелю-маю 2023 года. Еще 22 такие машины могут быть переданы в конце 2023 или в 2024 года.