В Германии заявили о готовности нарастить выпуск боеприпасов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует наладить выпуск реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил Reuters гендиректор концерна Армин Паппергер.
«На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить с [американской корпорацией] Lockheed Martin соглашение о начале производства HIMARS [в Германии]», — заявил он. Конференция пройдет с 17 по 19 февраля.
Кроме того, Паппергер отметил, что концерн имеет возможность увеличить объемы производства артиллерийских снарядов и танковых боеприпасов. Он уточнил, что производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров можно довести до 450-500 тысяч единиц в год. Глава предприятия добавил, что Rheinmetall рассматривает возможность строительства нового порохового завода. По его оценке, на это потребуется 700-800 миллионов евро.
Ранее представитель Rheinmetall заявил, что концерн может поставить 29 боевых машин типа Leopard 2A4 уже к апрелю-маю 2023 года. Еще 22 такие машины могут быть переданы в конце 2023 или в 2024 года.