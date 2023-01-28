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11:32, 28 января 2023Россия

Стало известно об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском

«Русская весна» сообщила об уничтожении ВСУ собственного Су-25 под Краматорском

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли сами сбить собственный штурмовик Су-25, который потерпел крушение под Краматорском 27 января. Об этом в субботу, 28 января, сообщает «Русская весна».

О крушении самолета стало известно 27 января около 15:30 по местному времени. По словам очевидцев, Су-25 был подбит и взорвался в воздухе, после чего пылающий самолет рухнул в лесу близ совхоза Крупской. Пилот катапультировался, но в результате погиб.

Изначально сообщалось, что штурмовик был уничтожен российскими военными.

27 января Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского Су-25 в районе Угледара. Тогда же сообщалось, что также за минувшие сутки российские военные ликвидировали 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Варвара Кошечкина
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