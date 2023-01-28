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22:59, 28 января 2023Мир

В израильском ресторане произошла стрельба

Армия обороны Израиля сообщила, что стрельба произошла в ресторане на берегу Иордана

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Стрельба произошла в ресторане недалеко от населенного пункта Альмог на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Как рассказали военные, неизвестный зашел в заведение, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия. На данный момент армия и полиция осматривают местность рядом с рестораном. В результате произошедшего никто не пострадал.

Вечером 27 января стрельба произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Днем 28 января стрельба в Иерусалиме повторилась. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция сообщила, что террорист был нейтрализован.

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Марина Совина
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