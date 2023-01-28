В израильском ресторане произошла стрельба

Армия обороны Израиля сообщила, что стрельба произошла в ресторане на берегу Иордана

Стрельба произошла в ресторане недалеко от населенного пункта Альмог на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

Как рассказали военные, неизвестный зашел в заведение, произвел один выстрел и скрылся с места происшествия. На данный момент армия и полиция осматривают местность рядом с рестораном. В результате произошедшего никто не пострадал.

Вечером 27 января стрельба произошла в синагоге в Восточном Иерусалиме. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Днем 28 января стрельба в Иерусалиме повторилась. В результате два человека получили серьезные ранения. Полиция сообщила, что террорист был нейтрализован.