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20:37, 28 января 2023Мир

В Британии заявили о страхе захвата российскими военными танков Challenger 2

СМИ: Минобороны Британии боится, что российские военные захватят и изучат танки Challenger

Фото: Shutterstock

В оборонных ведомствах Великобритании боятся, что поставленные Украине танки Challenger 2 попадут в руки российских военных. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на близкий к ведомству источник.

Британские военные обеспокоены, что после захвата данной бронированной боевой машины Россия сможет выяснить секретный состав композитной брони Dorchester и понять, как можно ее прорвать. Источник издания подчеркивает, что за всю историю в бою был уничтожен только один Challenger 2 в Ираке. Поэтому военное руководство разрабатывает план по восстановлению танков в случае их повреждения, а также обсуждает с украинским руководством процедуру эвакуации техники с поля боя в критических ситуациях. Также танки не должны будут использоваться в тех столкновениях, где возможно спрогнозировать поражение.

Всего в Великобритании числится 227 танков Challenger 2. Однако, по данным The Sun, к бою готовы около 60. Из них 14 планируют поставить Украине.

Ранее инструктор Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что западная техника гораздо сложнее советской, и сравнил пересадку на современный танк с разницей вождения машины 1950-х и спорткара Porsche.

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Илона Палей
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