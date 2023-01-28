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21:57, 28 января 2023Интернет и СМИ

Умер журналист и писатель Александр Цирульников

Умер бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР и писатель Александр Цирульников

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников ушел из жизни в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Цирульников несколько десятилетий проработал на горьковском-нижегородском телевидении. Он являлся заслуженным работником культуры России, членом Союза журналистов СССР и РФ, членом Союза писателей РФ, почетным гражданином Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин отметил вклад Александра Цирульникова в развитие региона. «Александр Маркович по-настоящему любил Нижегородскую область, был ее патриотом. При этом его работы всегда были интересны широкому кругу людей, находили отклик у зрителей, читателей, слушателей. В его книгах и репортажах не было сиюминутной конъюнктуры, стремления любой ценой завоевать внимание», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что умер заслуженный артист России, экс-солист оперной труппы Государственного академического Большого театра Николай Низиенко.

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Екатерина Подвигина
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