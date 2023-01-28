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16:32, 28 января 2023Мир

Гражданин Украины погиб в результате теракта в Иерусалиме

Посольство Украины сообщило о гибели гражданина страны в результате теракта в Иерусалиме

Фото: Shutterstock

Среди погибших в результате теракта, произошедшего у синагоги в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, оказался украинский гражданин. Соответствующая информация появилась в субботу, 28 января, на странице посольства Украины в Израиле в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С печалью сообщаем, что среди невинных жертв есть гражданин Украины. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и молимся за полное выздоровление раненых», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ночью 27 января стало известно о стрельбе в синагоге в Восточном Иерусалиме. Сообщалось, что погибли семь человек, как минимум десять пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт.

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Варвара Кошечкина
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