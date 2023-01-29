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10:59, 29 января 2023Россия

Песков опроверг сообщения о получении Путиным искаженных данных об экономике

Песков опроверг сообщения о том, что Путин получает искаженные данные об экономике России

Фото: Shutterstock

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы получает искаженные данные об экономике, не соответствуют действительности. С опровержением появившейся в СМИ информации выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает Financial Times.

«Любые утверждения относительно того, что он получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также отметил, что российский лидер, как правило, каждую неделю встречается с представителями экономического блока правительства.

В статье Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Центробанка утверждалось, что в России непрозрачность экономической статистики якобы создает проблемы «даже для тех, кто внутри системы». В свою очередь Песков заявил, что в действительности все, «кому нужно знать, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики», имеют полный доступ ко всей необходимой информации и статистике.

Ранее в январе Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что фактическая динамика экономики страны в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов.

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Варвара Кошечкина
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