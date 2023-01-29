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11:16, 29 января 2023Россия

В Госдуме предупредили Украину о последствиях ракетного удара по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя: Киев будут ждать последствия, если он ударит по Крыму

Фото: Shutterstock

Новые попытки властей Киева нанести ракетный удар по Крыму не будут оставлены безнаказанными. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, переговоры Украины о поставках новых дальнобойных ракет возможны, но это не значит, что они будут «безнаказанно стрелять» по полуострову. У российской армии есть чем обороняться и чем контратаковать, отметил Белик. Он также заявил, что советник офиса президента Украины Михаил Подоляк «зря тешит себя мыслью, что он сейчас поставит Крым на колени».

В заключение Белик сказал, что против России не существует универсального оружия, и мир в этом уже убежден. Он заявил, что за последнее тысячелетие «каждый захватчик думал, что вот сейчас он применит новейшие технологии и самую современную тактику и завоюет Россию, но все это заканчивалось одинаково».

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков оценил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову словами «гавканье из-под дивана». «Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину», — сказал он.

28 января советник офиса президента Украины заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. По его словам, иностранные партнеры осознают, что стране необходима эта техника. Именно по этой причине переговоры уже начались и продвигаются в ускоренном режиме. «Мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил тогда Подоляк.

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Варвара Кошечкина
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