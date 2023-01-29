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08:08, 29 января 2023Мир

Германия и Аргентина обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики

Шольц и президент Аргентины Фернандес обсудили перспективы партнерства в сфере энергетики
Олаф Шольц и Альберто Фернандес

Олаф Шольц и Альберто Фернандес. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе встречи в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Фернандеса, речь шла о сжиженном природном газе (СПГ), месторождениях лития и производстве зеленого водорода в стране. Он подчеркнул готовность Аргентины стать надежным энергетическим поставщиком. Уточняется, что Шольц проявил интерес к партнерству по СПГ и акцентировал внимание на перспективах проектов в сфере солнечной энергетики.

Ранее канцлер Германии сообщил о быстрой адаптации страны к отсутствию сотрудничества с Россией. Шольц заявил, что ФРГ удалось за несколько месяцев достичь независимости от российского газа, нефти и угля, поменяв систему энергоснабжения.

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Варвара Кузьмина
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