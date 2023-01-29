Дом пенсионерки из США ошибочно сочли борделем

Daily Mail: дом пенсионерки из США в течение года мужчины ошибочно считали борделем

Дом 66-летней американской пенсионерки Элейн Уайт в течение года мужчины ошибочно принимали за бордель. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«Я разочарована, раздражена и больше не в состоянии бороться», — заявила пожилая женщина, которая была вынуждена вооружиться, приобрести дверную видеокамеру, а также разместить у своего дома плакаты с гневными предупреждениями.

По словам Уайт, мужчины всех возрастов и национальностей, считавшие ее дом борделем, спрашивали якобы работающих по ее адресу девушек Никки, Келли и Ронду. «Келли здесь не живет», — гласит надпись на входной двери Уайт. Пенсионерка полагает, что непрошеные гости, как и она сама, стали жертвой интернет-мошенников.

Ранее стало известно, что в официальном Telegram-канале избирательной комиссии Ставропольского края случайно прорекламировали сайт с проститутками.