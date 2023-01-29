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04:20, 29 января 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о попавшей под обстрел ВСУ железнодорожной станции Иловайска

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Иловайска из HIMARS

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«По предварительным данным, под огонь из РСЗО HIMARS попала железнодорожная станция», — рассказал собеседник агентства. В свою очередь, представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов уточнило, что обстрелы были зафиксированы в 23:00 и 23:10 по московскому времени.

23 января в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие за сутки перехватили 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в ДНР и ЛНР. Перехват был осуществлен в районах Донецка, Авдеевки и Пилипчатино в ДНР, а также в районе Червонопоповки в ЛНР.

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Марина Совина
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