Jerusalem Post: в Тель-Авиве десятки тысяч человек вышли на акцию против судебной реформы

В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция, участники которой выступали против судебной реформы. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

«Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером», — пишет газета. Отмечается, что на предыдущую демонстрацию, вызванную изменениями в системе правосудия Израиля, вышло до 130 тысяч человек.

14 января в Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля, возглавляемого лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, собрались на протестную акцию против юридической реформы. По данным полиции, на митинге, прошедшем на площади Хабима, находились около 80 тысяч человек.

29 декабря прошлого года стало известно, что Биньямин Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля на шестой срок, его привели к присяге в качестве нового премьера. 37-е по счету правительство страны начало свою работу.