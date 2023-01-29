Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 29 января 2023Мир

В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция

Jerusalem Post: в Тель-Авиве десятки тысяч человек вышли на акцию против судебной реформы

Фото: Corinna Kern / Reuters

В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция, участники которой выступали против судебной реформы. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

«Десятки тысяч израильтян провели сдержанные акции протеста против судебной реформы правительства в субботу вечером», — пишет газета. Отмечается, что на предыдущую демонстрацию, вызванную изменениями в системе правосудия Израиля, вышло до 130 тысяч человек.

14 января в Тель-Авиве десятки тысяч противников правительства Израиля, возглавляемого лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, собрались на протестную акцию против юридической реформы. По данным полиции, на митинге, прошедшем на площади Хабима, находились около 80 тысяч человек.

29 декабря прошлого года стало известно, что Биньямин Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля на шестой срок, его привели к присяге в качестве нового премьера. 37-е по счету правительство страны начало свою работу.

Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Нетаньяху пообещал дать мощный ответ на атаки в Иерусалиме
Умер гитарист Том Верлен
Пользователи сети обсудили популярный способ гладить белье до появления утюга
В Тель-Авиве прошла массовая антиправительственная акция
В США заявили о дискуссии в Пентагоне о передаче Украине истребителей
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Бетербиев защитил три чемпионских титула
В Иране сообщили об атаке беспилотников на завод боеприпасов
Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины
Военный аналитик рассказал о прибытии на Украину наемников из 50 стран
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.