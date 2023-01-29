Власти Израиля решили принять ряд мер в ответ на атаки в Иерусалиме

Власти Израиля решили принять ряд мер в ответ на атаки, произошедшие в Иерусалиме

Власти Израиля решили принять ряд мер в ответ на атаки, произошедшие в Иерусалиме. Об этом заявила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает The Times of Israel.

Отмечается, что меры включают в себя укрепление безопасности внутри страны, упрощение процесса получения разрешений на ношение оружия для большинства граждан Израиля, а также усиление подразделений армии и полиции. Помимо этого, было решено опечатать и в будущем снести дом устроившего теракт в Иерусалиме в пятницу, 27 января. Национальное страхование и другие пособия для семей террористов будут отменены.

О стрельбе в синагоге в Иерусалиме стало известно 27 января. Семь человек погибли, как минимум десять человек пострадали. Полиция Израиля назвала происшествие терактом и заявила, что нападавший был нейтрализован.

Позже министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что к произошедшему причастны власти Палестины. Он призвал международное сообщество отреагировать и осудить такие проявления расизма.