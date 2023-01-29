52-летняя блогерша примерила кожаный корсет и разозлила фанатов

52-летняя австрийская блогерша Луиза примерила черный кожаный корсет и разозлила фанатов

Австрийская блогерша Луиза (фамилия неизвестна) примерила откровенный наряд и разозлила фанатов своей внешностью. Соответствующим видео юзерша поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, на размещенных кадрах 52-летняя инфлюэнсерша с никнеймом thesilverlining_1970 предстала перед подписчиками в черном кожаном корсете и мини-юбке. При этом волосы Луизы были распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Свой образ героиня публикации дополнила серебряным колье. «50 лет — это возраст, когда нужно носить все, что хочется», — подписала она видео.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали прическу женщины в комментариях под публикацией. «Очень нравится, как вы выглядите, но от седины нужно избавиться! Вам же не 80 лет», «Вам стоит изменить свой цвет волос», «Не понимаю прикола с седыми волосами, когда вам лишь 50 лет», — заявили они.

Ранее в январе 60-летняя блогерша Ханя Киземчук примерила откровенные наряды со словами «выгляжу сексуально». На размещенных кадрах юзерша примерила черный латексный костюм и сетчатую кофту. Помимо этого, она продемонстрировала серебристое платье-комбинацию, частично обнажившее ее грудь.