МИД отреагировал на идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

МИД назвал двойными стандартами идеи Запада по созданию трибунала против России

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на идеи западных стран провести трибунал над Россией по Украине. В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что подобным образом Запад пытается отвлечь внимание от собственной ответственности.

«Налицо откровенные двойные стандарты (...) Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления», — сказано в сообщении.

27 января еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что члены Евросоюза (ЕС) столкнулись с несогласием членов Генеральной ассамблеи ООН по работе над созданием международного трибунала по Украине.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». За принятие документа выступили 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались.

Позже дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию PR-ходом. По его словам, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН.