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13:30, 29 января 2023Мир

МИД отреагировал на идеи Запада о трибунале над Россией по Украине

МИД назвал двойными стандартами идеи Запада по созданию трибунала против России

Фото: Shutterstock

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на идеи западных стран провести трибунал над Россией по Украине. В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что подобным образом Запад пытается отвлечь внимание от собственной ответственности.

«Налицо откровенные двойные стандарты (...) Они носятся с идеями создания незаконного "трибунала" против России, но ничего не говорят о необходимости суда над украинским руководством и военными за их очевидные по сути каждодневные преступления», — сказано в сообщении.

27 января еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что члены Евросоюза (ЕС) столкнулись с несогласием членов Генеральной ассамблеи ООН по работе над созданием международного трибунала по Украине.

19 января Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». За принятие документа выступили 472 депутата, 19 выступили против, 33 человека воздержались.

Позже дипломат одной из делегаций в ООН назвал принятую резолюцию PR-ходом. По его словам, решения, обязательные для государств, может принимать только Совет Безопасности, который действует по главе 7 Устава ООН.

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Варвара Кошечкина
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