Стала известна причина тройного убийства в Москве

Причиной тройного убийства на севере Москвы стал отказ женщины прописывать бывшего мужа

Причиной тройного убийства в квартире жилого дома на севере Москвы, в котором мужчина зарезал сына и бывшую жену, стал отказ женщины прописывать экс-супруга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.

«Предварительно установлено, что бывшие супруги находились в длительном конфликте из-за отказа потерпевшей в прописке бывшего супруга в ее квартире», — сообщила Иванова.

Об убийстве двух человек стало известно ранее 29 января. Сообщалось, что 45-летний мужчина зарезал своих членов сына и жену, с которыми ранее проживал. Их тела были обнаружены в квартире на Флотской улице в Головинском районе столицы. Позже мужчина покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Татарстане перед судом предстанут трое местных жителей, которые избили и утопили 46-летнюю женщину. Подозреваемым 18, 20 и 21 год. По версии следствия, с одним из них покойная находилась в близких отношениях.