В Совфеде назвали условие для начала США переговоров с Россией

Сенатор Климов заявил, что США пойдут на переговоры с Россией при угрозе своим интересам

США будут готовы пойти на переговоры с Россией, только если почувствуют реальную угрозу своим национальным интересам. Такое условие назвал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в беседе с Ura.ru.

По словам политика, в случае появления подобной угрозы Вашингтон сначала попытается остановить ее жесткими силовыми методами. «Если у них это не будет получаться по каким-то причинам, тогда они начинают переговорный процесс», — предположил Климов.

При этом он отметил, что США фактически ничем не рискуют на Украине — данный конфликт представляет угрозу в первую очередь для самого Киева и стран Евросоюза.

Ранее в январе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил России. Она добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ответ глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не видит готовности Вашингтона к переговорам о смягчении антироссийских санкций.

