МИД России призвал Японию проявить уважение

МИД России: Японии нужно проявить уважение для возвращения к нормальному диалогу

Для возвращения к нормальному диалогу Японии нужно проявить уважение к России. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ, передает РИА Новости.

Российское ведомство также призвало Токио стремиться выправить двусторонние отношения.

Ранее Россия отказалась от межправительственных консультаций с Японией по промыслу морских ресурсов около Южных Курил в связи с мерами Токио против Москвы. В МИД России обратили внимание на то, что отношения двух стран «стали стремительно деградировать». Там напомнили, что при нынешнем премьере Фумио Кисиде Япония ввела в отношении России недружественные меры «в нарушение всех норм и правил международного права». По мнению ведомства, Токио порой «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы Запада.