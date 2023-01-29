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19:45, 29 января 2023Россия

Число погибших из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье возросло до пяти

Рогов сообщил о гибели пяти человек из-за удара ВСУ из HIMARS по мосту в Запорожье

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число погибших в результате обстрела в воскресенье, 29 января, Вооруженными силами Украины (ВСУ) автомобильного моста в Мелитопольском районе из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS возросло до пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Убиты 5 человек. 4 человека ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — уточнил он.

Ранее стало известно, что сегодня около 12:30 террористы УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по мосту через реку Молочную в поселке Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Всего было выпущено три ракеты, одну из которых удалось сбить.

Атака была совершена во время проведения ремонтных работ.

Екатерина Власова
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