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02:51, 29 января 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Минцифры: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Hannah Wagner / Globallookpress.com

Ночью 29 января воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что тревожные сигналы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российская разведка и артиллерия уничтожили диверсионно-разведывательную группу войск Украины на Авдеевском направлении.

В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий.

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Екатерина Подвигина
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