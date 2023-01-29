Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Минцифры: воздушная тревога объявлена в нескольких областях УкраиныСюжетРакетные удары по Украине:
Ночью 29 января воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сообщается, что тревожные сигналы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Ранее сообщалось, что российская разведка и артиллерия уничтожили диверсионно-разведывательную группу войск Украины на Авдеевском направлении.
В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий.