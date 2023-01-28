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12:23, 28 января 2023Россия

Под Авдеевкой уничтожена диверсионно-разведывательную группа Украины

Разведка и артиллерия России уничтожили диверсионно-разведывательную группу Украины

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В ночь на субботу, 28 января, российская разведка и артиллерия уничтожили диверсионно-разведывательную группу войск Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, в частности приборов ночного видения и тепловизоров, российским разведчикам удалось выследить украинскую группу, пытавшуюся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России.

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По данным отечественной разведки, украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована под Авдеевкой.

Ранее в январе украинские власти объявили воздушную тревогу в шести областях страны и на ряде подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Тревога звучала в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях Украины.

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Фариза Бацазова
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