Под Авдеевкой уничтожена диверсионно-разведывательную группа Украины

Разведка и артиллерия России уничтожили диверсионно-разведывательную группу Украины

В ночь на субботу, 28 января, российская разведка и артиллерия уничтожили диверсионно-разведывательную группу войск Украины на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что при помощи современных оптико-электронных средств наблюдения, в частности приборов ночного видения и тепловизоров, российским разведчикам удалось выследить украинскую группу, пытавшуюся пересечь линию фронта и проникнуть на территорию России.

По данным отечественной разведки, украинская диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована под Авдеевкой.

Ранее в январе украинские власти объявили воздушную тревогу в шести областях страны и на ряде подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Тревога звучала в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях Украины.