Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 27 января 2023Россия

Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине

Минобороны заявило о срыве перевозок вооружения ВСУ после удара по целям на Украине

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. Результаты атаки озвучил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также была нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Очередной массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками был произведен по объектам энергетики на территории Украины, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы страны. Все цели атаки были достигнуты, заявил Конашенков.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее сообщалось, что 26 января на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно о взрывах в Одессе и Виннице, а также в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в столице. Впоследствии на Украине произошли задержки поездов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В США указали на истощение ВСУ и подрыв их шансов на контрнаступление
Женщина с кривыми зубами посетила хирурга 12 раз и показала результат
ЕС призвал ЮАР повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине
Евросоюз продлил санкции против России из-за событий на Украине
В ЕС столкнулись с несогласием членов ООН работать над трибуналом по Украине
Украинский Минкульт настоял на сносе памятника Ватутину в Киеве
Бельгия объявила о новом пакете военной помощи Украине
В США предположили будущее наступление ВСУ на Крым
В Госдуме призвали заблокировать сайт посольства США
Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.