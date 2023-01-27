Минобороны озвучило результаты массированного удара по целям на Украине

Минобороны заявило о срыве перевозок вооружения ВСУ после удара по целям на Украине

В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий. Результаты атаки озвучил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также была нарушена работа предприятий по ремонту и восстановлению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Очередной массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками был произведен по объектам энергетики на территории Украины, которые обеспечивают работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы страны. Все цели атаки были достигнуты, заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что 26 января на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно о взрывах в Одессе и Виннице, а также в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко заявлял о взрывах в столице. Впоследствии на Украине произошли задержки поездов.