В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины

Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ночью тревожные сигналы прозвучали в Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Украине части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что российская разведка и артиллерия уничтожили диверсионно-разведывательную группу войск Украины на Авдеевском направлении.

В результате массированного удара российских войск по целям на Украине 26 января были сорваны перевозки вооружения и боеприпасов противника, в том числе поставленных странами НАТО, в районы боевых действий.