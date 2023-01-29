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12:54, 29 января 2023Мир

В МИД России назвали обстрел больниц украинскими войсками военным преступлением

МИД РФ: обстрел больниц ВСУ является военным преступлением

Фото: Roman Chop / Reuters

В Министерстве иностранных дел России высказались об обстреле больниц Вооруженными силами Украины (ВСУ). Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные действия военным преступлением и пообещали, что организаторы и исполнители понесут наказание. Об этом сообщает РИА Новости.

28 января Минобороны России заявило, что ВСУ намеренно ударили по больнице в Новоайдаре в Луганской народной республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.

По факту гибели людей в результате удара украинских войск по зданию медучреждения председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Варвара Кошечкина
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