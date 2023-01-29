Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после обстрела ВСУ больницы в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей в больнице в Новоайдаре

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело п по факту гибели людей в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по больнице в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает СК РФ в Telegram-канале.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — напомнили в ведомстве.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в соучастии в военном преступлении Украины в Новоайдаре.

28 января Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.